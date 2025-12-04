INMET emite alerta laranja para chuvas intensas em 59 cidades do Espírito Santo; veja

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta quinta-feira (4), um alerta laranja de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso, que indica perigo, permanece válido até as 8h de sexta-feira (5). As equipes afirmam que as condições atmosféricas favorecem acumulados elevados de chuva e rajadas de vento.

De acordo com o INMET, a chuva pode variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, enquanto os ventos podem atingir 60 a 100 km/h. Assim, o cenário aumenta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Algumas frases curtas foram mantidas para facilitar a compreensão, como orientam as normas.

O órgão destaca que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, também orienta evitar estacionar carros perto de placas, torres ou estruturas instáveis.

Por precaução, o INMET recomenda ainda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, sempre que possível, sobretudo durante tempestades mais intensas.

Todavia, em situações de emergência, o ideal é buscar orientações diretamente com os órgãos responsáveis. Em caso de emergência, busque ajuda pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).