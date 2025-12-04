Inmet emite dois alertas vermelho para acumulado de chuva no Espírito Santo
Inmet emite alerta máximo para chuva intensa e risco de alagamentos no Espírito Santo
O Espírito Santo entrou em alerta vermelho de chuva intensa na noite desta quarta-feira (3). Entretanto, o aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica risco alto e iminente de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas vulneráveis. Dessa forma, o alerta vale das 22h de 3 de dezembro até 20h desta quinta-feira (4).
Contudo, o Inmet informa que o estado pode registrar mais de 60 mm de chuva por hora ou acumulados superiores a 100 mm no dia. Desse modo, o órgão destaca que o volume é suficiente para causar transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em municípios com áreas de risco.
Além disso, a Defesa Civil alerta que mudanças rápidas no tempo exigem atenção redobrada. Por fim, pode haver também pequenas alterações no solo. Isso porque, devido a chuva, pode haver rachaduras ou inclinação de muros, podem indicar risco imediato.
Instruções para a população
Dessa forma, as autoridades pedem que os moradores sigam as orientações de segurança:
- Desligue aparelhos elétricos. Contudo, também desligue quadro geral de energia em caso de risco de alagamento.
- Além disso, observe alterações nas encostas e saia do local se notar qualquer movimentação no solo.
- Assim, permaneça em local abrigado e evite áreas sujeitas a enxurradas.
- Proteja objetos pessoais com sacos plásticos. Isso porque, se houver chance de inundação ele estarão protegidos.
- Por fim, busque informações oficiais pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).
Dessa forma, as equipes de emergência seguem monitorando o cenário, e novos avisos podem ser emitidos ao longo do dia.
Confira as cidades
Cidades com UM alerta – (Isso porque aparecem apenas uma vez na lista do Inmet)
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Muniz Freire
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Cidades com DOIS alertas – (Essas, contudo, aparecem duas vezes na lista do Inmet)
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério