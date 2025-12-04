Cidades

Inmet emite dois alertas vermelho para acumulado de chuva no Espírito Santo

Inmet emite alerta máximo para chuva intensa e risco de alagamentos no Espírito Santo

alerta de chuva forte em todo o Espírito Santo
Foto: Rafaela Thompson

O Espírito Santo entrou em alerta vermelho de chuva intensa na noite desta quarta-feira (3). Entretanto, o aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica risco alto e iminente de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas vulneráveis. Dessa forma, o alerta vale das 22h de 3 de dezembro até 20h desta quinta-feira (4).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Contudo, o Inmet informa que o estado pode registrar mais de 60 mm de chuva por hora ou acumulados superiores a 100 mm no dia. Desse modo, o órgão destaca que o volume é suficiente para causar transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em municípios com áreas de risco.

Leia também: Chuvas intensas: INMET emite novo alerta de perigo potencial para todo ES

Além disso, a Defesa Civil alerta que mudanças rápidas no tempo exigem atenção redobrada. Por fim, pode haver também pequenas alterações no solo. Isso porque, devido a chuva, pode haver rachaduras ou inclinação de muros, podem indicar risco imediato.

Instruções para a população

Dessa forma, as autoridades pedem que os moradores sigam as orientações de segurança:

  • Desligue aparelhos elétricos. Contudo, também desligue quadro geral de energia em caso de risco de alagamento.
  • Além disso, observe alterações nas encostas e saia do local se notar qualquer movimentação no solo.
  • Assim, permaneça em local abrigado e evite áreas sujeitas a enxurradas.
  • Proteja objetos pessoais com sacos plásticos. Isso porque, se houver chance de inundação ele estarão protegidos.
  • Por fim, busque informações oficiais pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Dessa forma, as equipes de emergência seguem monitorando o cenário, e novos avisos podem ser emitidos ao longo do dia.

Confira as cidades

Cidades com UM alerta(Isso porque aparecem apenas uma vez na lista do Inmet)
  • Afonso Cláudio
  • Alfredo Chaves
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Brejetuba
  • Cariacica
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Iúna
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Muniz Freire
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Cidades com DOIS alertas(Essas, contudo, aparecem duas vezes na lista do Inmet)
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AlertaEspírito SantoInmet

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por