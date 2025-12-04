Inmet emite dois alertas vermelho para acumulado de chuva no Espírito Santo

O Espírito Santo entrou em alerta vermelho de chuva intensa na noite desta quarta-feira (3). Entretanto, o aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica risco alto e iminente de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas vulneráveis. Dessa forma, o alerta vale das 22h de 3 de dezembro até 20h desta quinta-feira (4).

Contudo, o Inmet informa que o estado pode registrar mais de 60 mm de chuva por hora ou acumulados superiores a 100 mm no dia. Desse modo, o órgão destaca que o volume é suficiente para causar transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em municípios com áreas de risco.

Além disso, a Defesa Civil alerta que mudanças rápidas no tempo exigem atenção redobrada. Por fim, pode haver também pequenas alterações no solo. Isso porque, devido a chuva, pode haver rachaduras ou inclinação de muros, podem indicar risco imediato.

Instruções para a população

Dessa forma, as autoridades pedem que os moradores sigam as orientações de segurança:

Desligue aparelhos elétricos . Contudo, também desligue quadro geral de energia em caso de risco de alagamento.

. Contudo, também desligue quadro geral de energia em caso de risco de alagamento. Além disso, o bserve alterações nas encostas e saia do local se notar qualquer movimentação no solo.

e saia do local se notar qualquer movimentação no solo. Assim, p ermaneça em local abrigado e evite áreas sujeitas a enxurradas.

e evite áreas sujeitas a enxurradas. Proteja objetos pessoais com sacos plásticos. Isso porque, se houver chance de inundação ele estarão protegidos.

com sacos plásticos. Isso porque, se houver chance de inundação ele estarão protegidos. Por fim, busque informações oficiais pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Dessa forma, as equipes de emergência seguem monitorando o cenário, e novos avisos podem ser emitidos ao longo do dia.

Confira as cidades

Cidades com UM alerta – (Isso porque aparecem apenas uma vez na lista do Inmet)

Afonso Cláudio

Alfredo Chaves

Aracruz

Baixo Guandu

Brejetuba

Cariacica

Colatina

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Fundão

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

Iúna

João Neiva

Laranja da Terra

Marechal Floriano

Marilândia

Muniz Freire

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Roque do Canaã

Serra

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Cidades com DOIS alertas – (Essas, contudo, aparecem duas vezes na lista do Inmet)