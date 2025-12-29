Itapemirim: queima de fogos interdita pontos em Itaipava e Itaoca

A Prefeitura de Itapemirim anunciou a interdição temporária de pontos estratégicos do município para a preparação e realização da queima de fogos do Réveillon 2026. De acordo com o comunicado oficial, o píer de Itaipava, a Ponte da Vila e as Pedras de Itaoca terão o acesso bloqueado a partir das 23h30 desta segunda-feira (29).

O período de interdição seguirá até as 3h do dia 1º de janeiro de 2026. A medida tem como objetivo permitir a montagem da estrutura necessária para o espetáculo pirotécnico e garantir condições adequadas para a execução das atividades programadas na virada do ano.

Segundo a administração municipal, a restrição de acesso busca assegurar a segurança da população, além de promover melhor organização e tranquilidade durante as celebrações do Réveillon. Os locais interditados costumam concentrar grande número de pessoas durante a festividade.

A administração municipal orienta moradores e visitantes a se programarem com antecedência, respeitando as sinalizações e as determinações das equipes responsáveis. A colaboração da população é considerada fundamental para o sucesso do evento e para que a virada do ano ocorra de forma segura e organizada no município.