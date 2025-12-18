Cidades

Itapemirim suspende atendimento em órgãos municipais nesta sexta-feira (19)

A administração municipal ainda informa que os serviços serão retomados normalmente após a conclusão dos trabalhos.

Foto: Divulgação

Os atendimentos em dois órgãos municipais de Itapemirim serão suspensos nesta sexta-feira (19) em razão da realização de serviços de dedetização, medida adotada para reforçar a segurança sanitária e melhorar as condições de atendimento à população.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a prefeitura, o Centro de Especialidades Médicas de Itaipava (CEM) permanecerá fechado durante todo o dia para a execução do procedimento.

Leia também: Itapemirim: atendimento é suspenso após vandalismo em unidade de saúde

Já na Secretaria Municipal de Integridade Governamental e Transparência (SIGET), o atendimento ao público será interrompido a partir das 12h, também para a realização da dedetização nas dependências do órgão.

A administração municipal ainda informa que os serviços serão retomados normalmente após a conclusão dos trabalhos.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoItapemirim

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por