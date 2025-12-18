Itapemirim suspende atendimento em órgãos municipais nesta sexta-feira (19)

Os atendimentos em dois órgãos municipais de Itapemirim serão suspensos nesta sexta-feira (19) em razão da realização de serviços de dedetização, medida adotada para reforçar a segurança sanitária e melhorar as condições de atendimento à população.

De acordo com a prefeitura, o Centro de Especialidades Médicas de Itaipava (CEM) permanecerá fechado durante todo o dia para a execução do procedimento.

Já na Secretaria Municipal de Integridade Governamental e Transparência (SIGET), o atendimento ao público será interrompido a partir das 12h, também para a realização da dedetização nas dependências do órgão.

A administração municipal ainda informa que os serviços serão retomados normalmente após a conclusão dos trabalhos.