Iúna: Governo do Estado anuncia nova escola e investimentos em saúde

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram em Iúna, nesta sexta-feira (5), onde anunciaram novos investimentos para educação e saúde. Entre as iniciativas, destaca-se o repasse de mais de R$ 6 milhões pelo Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria da Oferta da Educação Infantil (Funpaes) para a construção de uma nova escola no distrito de Pequiá, que abrirá 175 vagas para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que a obra representa um avanço direto para a comunidade. “Construir uma nova escola é investir no futuro das crianças e na vitalidade das comunidades. Quando unimos esforços, transformamos demandas históricas em entregas concretas”, destacou.

Ainda no município, o Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 1 milhão para reforma e ampliação de uma Unidade Básica de Saúde, dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. Somente nessa etapa, a Secretaria da Saúde (Sesa) prevê investir R$ 68 milhões em melhorias da atenção primária em todo o Espírito Santo.

No primeiro ciclo do APS +10, já haviam sido autorizadas a construção de 108 UBS em 52 municípios, somando R$ 270 milhões em investimentos. Em Iúna, permanecem garantidos os recursos para duas novas unidades em Pequiá e Nossa Senhora das Graças, que juntas somam R$ 4,82 milhões.

O vice-governador Ricardo Ferraço reforçou o impacto das ações. “Tudo que estamos anunciando tem interferência direta na qualidade de vida das pessoas. É por dias como este que percebemos a importância de um governo equilibrado, com capacidade de investimento para transformar o cotidiano das comunidades”, afirmou.

