Jerônimo Monteiro: PM apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (6) durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão, no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro. A corporação informou que a ocorrência foi registrada por volta de 1h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a PM, a equipe recebeu uma denúncia indicando que o jovem estaria armazenando uma carga de drogas. Quando os militares chegaram à Rua Nestor Ramos, o suspeito correu para dentro de uma residência e tentou se desfazer de uma sacola contendo drogas, mas acabou detido.

Leia também: Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas em Guaçuí

Dentro do imóvel, os policiais identificaram o material ilícito. A apreensão incluiu um tablete de maconha pesando 710 gramas, uma pedra de crack de 9 gramas, quantidade que, segundo os militares, renderia aproximadamente 80 porções, além de R$ 282 em dinheiro.

A corporação informou ainda que a mãe do adolescente acompanhou todo o procedimento. O suspeito e o material recolhido foram encaminhados à autoridade policial para as demais providências legais.

Com informações da Polícia Militar do Espírito Santo.