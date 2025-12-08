Segurança

Jovem é identificado após morrer baleado em Cachoeiro durante perseguição da PM

João Gomes Costa, de 18 anos, fugiu de abordagem, caiu da moto e apontou arma para policiais antes de ser baleado.

A Polícia Militar confirmou a identidade do jovem morto em uma ação policial no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite de domingo (7). O jovem é João Gomes Costa, de 18 anos. Segundo a corporação, ele morreu após fugir de uma abordagem e apontar uma arma para os militares durante uma perseguição.

Os policiais informaram que viram João em um posto de combustíveis pilotando uma moto branca sem placa. Eles tentaram se aproximar. Entretanto, ao notar a viatura, o jovem acelerou e fugiu em alta velocidade.

A perseguição avançou pela Linha Vermelha em direção ao bairro Santa Helena. Durante o trajeto, o jovem passou por diversas ruas e aumentou o risco para motoristas e pedestres. Em seguida, ao entrar em uma via da região, ele perdeu o controle da moto e caiu.

Após a queda, João sacou uma pistola calibre 9 mm carregada com nove munições intactas. Em seguida, a PM relatou que ele apontou a arma para a equipe. Diante disso, um policial efetuou quatro disparos. Por fim, um deles atingiu o jovem.

O Samu chegou ao local e iniciou as manobras de socorro. Contudo, apesar dos esforços, os socorristas confirmaram a morte no próprio local. A polícia recolheu a arma e removeu a motocicleta para a delegacia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

