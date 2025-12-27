Pai e filho morrem afogados em Jerônimo Monteiro

Um afogamento duplo causou a morte de pai e filho na última quinta-feira (25), em Jerônimo Monteiro.

Segundo as informações iniciais, a criança, de 7 anos, começou a se afogar enquanto estava na água. Em seguida, o pai entrou no rio para tentar salvar o filho, porém também acabou submergindo e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda na quinta-feira. Contudo, devido às condições do local, as equipes retomaram os trabalhos na manhã de sexta-feira (26).

No início da tarde, os bombeiros localizaram os dois corpos já sem vida. Posteriormente, as equipes encaminharam as vítimas ao Serviço Regional de Medicina Legal para os procedimentos de praxe.