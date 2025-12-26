Jovem sem habilitação se envolve em acidente de trânsito e morre no ES
O veículo que ele dirigia bateu em um poste e capotou.
Um jovem, de 22 anos, se envolveu em um grave acidente de trânsito nesta quinta-feira (25), em Jacaraípe, no município da Serra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ele morreu após o veículo que dirigia bater em um poste e capotar. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no bairro São Patrício e após busca no sistema constatou-se que o jovem não tinha habilitação para dirigir.
Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. O carro foi removido para um pátio credenciado. A Polícia Científica foi acionada para perícia e remoção do corpo.