Jovem sem habilitação se envolve em acidente de trânsito e morre no ES

O veículo que ele dirigia bateu em um poste e capotou.

Um jovem, de 22 anos, se envolveu em um grave acidente de trânsito nesta quinta-feira (25), em Jacaraípe, no município da Serra.

Ele morreu após o veículo que dirigia bater em um poste e capotar. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no bairro São Patrício e após busca no sistema constatou-se que o jovem não tinha habilitação para dirigir.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. O carro foi removido para um pátio credenciado. A Polícia Científica foi acionada para perícia e remoção do corpo.

