Katata’s abre vagas para bar e cozinha em Cachoeiro

O Katata’s abriu novas vagas de emprego para reforçar a equipe nas áreas de bar e cozinha em Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa busca atender à demanda do estabelecimento, sobretudo neste período de maior movimento.

As oportunidades contemplam diferentes funções operacionais. Dessa forma, o restaurante amplia as chances de ingresso para profissionais com variados perfis e níveis de experiência.

Vagas disponíveis no bar

No setor de bar, o Katata’s oferece vagas para barman e auxiliar de bar. Os profissionais atuarão diretamente no atendimento ao público e na preparação de bebidas.

Além disso, o trabalho exige agilidade, organização e boa comunicação. Por isso, a empresa valoriza candidatos comprometidos e com facilidade para atuar em equipe.

Vagas abertas na cozinha

Já na cozinha, há oportunidades para cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de fritadeira. As funções envolvem o preparo de alimentos e o apoio à rotina operacional.

Nesse sentido, o Katata’s busca profissionais atentos às boas práticas de higiene e segurança alimentar. A experiência prévia pode ser um diferencial, embora não seja obrigatória para todas as funções.

Como se candidatar

Os interessados devem realizar o cadastro por meio de formulário disponibilizado pelo estabelecimento. Assim, o processo se torna mais ágil e organizado.

Por fim, a empresa reforça que todas as vagas seguem abertas enquanto durar o processo seletivo. O preenchimento ocorrerá conforme a necessidade operacional do restaurante.