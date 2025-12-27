Oportunidades

Katata’s abre vagas para bar e cozinha em Cachoeiro

Oportunidades incluem funções no bar e na cozinha; interessados devem se cadastrar por formulário online.

vagas de emprego em Vila Velha
Foto: Freepik

O Katata’s abriu novas vagas de emprego para reforçar a equipe nas áreas de bar e cozinha em Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa busca atender à demanda do estabelecimento, sobretudo neste período de maior movimento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As oportunidades contemplam diferentes funções operacionais. Dessa forma, o restaurante amplia as chances de ingresso para profissionais com variados perfis e níveis de experiência.

Leia também: Iases divulga locais e horários das provas do concurso

Vagas disponíveis no bar

No setor de bar, o Katata’s oferece vagas para barman e auxiliar de bar. Os profissionais atuarão diretamente no atendimento ao público e na preparação de bebidas.

Além disso, o trabalho exige agilidade, organização e boa comunicação. Por isso, a empresa valoriza candidatos comprometidos e com facilidade para atuar em equipe.

Vagas abertas na cozinha

Já na cozinha, há oportunidades para cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de fritadeira. As funções envolvem o preparo de alimentos e o apoio à rotina operacional.

Nesse sentido, o Katata’s busca profissionais atentos às boas práticas de higiene e segurança alimentar. A experiência prévia pode ser um diferencial, embora não seja obrigatória para todas as funções.

Como se candidatar

Os interessados devem realizar o cadastro por meio de formulário disponibilizado pelo estabelecimento. Assim, o processo se torna mais ágil e organizado.

Por fim, a empresa reforça que todas as vagas seguem abertas enquanto durar o processo seletivo. O preenchimento ocorrerá conforme a necessidade operacional do restaurante.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimVagas de emprego

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por