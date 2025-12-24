Linhares abre processos seletivos para a Educação em 2026

A Prefeitura de Linhares lançou os editais do Processo Seletivo Simplificado para o ano letivo de 2026. A Secretaria Municipal de Educação publicou os editais nº 012, 013, 014 e 015/2025, que tratam da contratação em regime de Designação Temporária e da formação de cadastro de reserva.

A seleção atende às demandas de excepcional interesse público do Sistema Municipal de Ensino. Desse modo, as vagas contemplam professores de diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissionais de apoio escolar e agentes de serviços gerais, todos em regime temporário.

As inscrições seguem abertas até o dia 5 de janeiro. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico oficial do município.

Orientações

A Secretaria Municipal de Educação orienta que cada candidato leia atentamente o edital correspondente ao cargo pretendido antes de concluir a inscrição. Isso porque, os documentos apresentam regras específicas sobre pré-requisitos, documentação exigida, critérios de pontuação e etapas de classificação. Até porque, o desconhecimento dessas normas não será aceito posteriormente.

Além disso, no momento da inscrição, o candidato precisa preencher corretamente os dados pessoais e as informações curriculares. Isso porque, a responsabilidade pela veracidade das informações e pelo envio da documentação comprobatória é integralmente do inscrito. Assim, dados incompletos ou em desacordo com o edital podem resultar no indeferimento da inscrição.