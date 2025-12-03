Maiores medalhistas olímpicos: Phelps lidera o ranking e dita a régua da história

O quadro de medalhas olímpico é um bom retrato dos esportes de alto nível nos últimos anos. Ao analisar os rankings de recordistas, conseguimos observar, com clareza, quais são os personagens mais relevantes para cada modalidade na história dos Jogos Olímpicos, que cada vez mais conta com novos esportes.

O nome mais marcante da história das Olimpíadas é Michael Phelps. Com um total de 28 medalhas conquistadas, sendo 23 de ouro, o nadador americano não é apenas o maior medalhista da história, mas um atleta cujos recordes estabelecem um marco que pode levar gerações para ser desafiado.

Os líderes de todos os tempos no quadro de medalhas

A lista dos maiores medalhistas, por total de conquistas, é um mosaico que atravessa décadas e diversas modalidades.



Devido à natureza das suas múltiplas competições realizadas em uma mesma edição das Olimpíadas, a ginástica e a natação contam com mais representantes nas listas.

Top 10: Número total de medalhas

A classificação geral é liderada por Michael Phelps, cuja marca de 28 medalhas parece intocável. A lendária ginasta soviética Larisa Latynina ocupa a segunda posição com 18 medalhas (9 de ouro), um recorde que perdurou por 48 anos até ser superado por Phelps.

O pódio é completado por outro ginasta, Nikolai Andrianov, da União Soviética, com 15 medalhas. O top 10 por total de medalhas é majoritariamente composto por:

Michael Phelps (Natação, EUA): 28 Larisa Latynina (Ginástica, União Soviética): 18 Nikolai Andrianov (Ginástica, União Soviética): 15 Boris Shakhlin (Ginástica, União Soviética): 13 Edoardo Mangiarotti (Esgrima, Itália): 13 Takashi Ono (Ginástica, Japão): 13 Dara Torres (Natação, Estados Unidos): 12 Birgit Fischer (Canoagem, Alemanha): 12 Isabell Werth (Equitação, Alemanha): 12 Jenny Thompson (Natação, EUA): 12

Os maiores campeões: a busca pelo ouro

Embora o total de medalhas seja um indicador de consistência, o número de medalhas de ouro é a métrica suprema para medir a grandeza nos Jogos Olímpicos. É aqui que a supremacia de Michael Phelps se torna ainda mais avassaladora.

Top 10 por medalhas de ouro

Nesta lista, Phelps não só lidera, como possui mais que o dobro de ouros do que seu perseguidor mais próximo. Seus 23 ouros são um feito que transcende o esporte. A lista dos maiores campeões olímpicos inclui:

Michael Phelps (Natação, EUA): 23 Larisa Latynina (Ginástica, União Soviética): 9 Paavo Nurmi (Atletismo, Finlândia): 9 Mark Spitz (Natação, EUA): 9 Carl Lewis (Atletismo, EUA): 9 Marit Bjørgen (Esqui, Noruega): 8 Ole Einar Bjørndalen (Biatlo, Noruega): 8 Bjørn Dæhlie (Esqui cross-country, Noruega): 8 Birgit Fischer (Canoagem, Alemanha): 8 Sawao Kato (Ginástica, Japão): 8

O que impulsiona uma dominação tão absoluta?

A disparidade entre Phelps e o restante do ranking não é um acidente. Ela é o produto de uma combinação única de fatores que criaram as condições perfeitas para um atleta de talento incomparável.

Volume de eventos, revezamentos e o efeito da era

A natação é uma modalidade com uma alta densidade de medalhas em disputa. Um nadador versátil como Phelps pode competir em múltiplos estilos (livre, costas, peito, borboleta) e distâncias, além de integrar as equipes de revezamento.

Tal característica da modalidade permite que um único atleta acumule medalhas em uma única edição dos Jogos de uma forma impossível para a maioria dos esportes. Phelps conquistou oito medalhas de ouro apenas nos Jogos de Pequim 2008.

Além disso, sua longevidade em alto nível, competindo em cinco Olimpíadas, foi determinante para o recorde. Um atleta como o velocista Usain Bolt, tido como um dos maiores da história, conquistou ‘apenas’ oito medalhas de ouro no atletismo — outra modalidade com múltiplas possibilidades de medalha.

A influência no cenário esportivo contemporâneo

A sombra de um legado como o de Phelps é longa. O desempenho histórico de atletas e países é um dos muitos fatores considerados na projeção de resultados futuros. Nesse contexto, o ranking reflete nas apostas esportivas de maneira significativa em ano de Olimpíadas. Jogue com responsabilidade.

A tradição de potências como os Estados Unidos na natação e a China na ginástica influencia as probabilidades oferecidas para os Jogos seguintes. A história de domínio de um atleta ou nação em determinada modalidade se torna um dado estatístico valioso, criando uma ponte entre a glória olímpica do passado e as análises preditivas do presente.