Mais chuvas? Inmet emite novo alerta para municípios do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um novo alerta de chuvas intensas para municípios do Espírito Santo. O aviso entrou em vigor nesta quinta-feira (18), às 9h, e segue válido até sexta-feira (19), às 10h. O Inmet classifica o grau de severidade como perigo potencial.

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, o alerta prevê ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 quilômetros por hora em áreas atingidas.

Embora o risco seja considerado baixo, o instituto aponta possibilidade de transtornos pontuais. Entre eles estão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos em vias urbanas e ocorrências de descargas elétricas. Desse modo, o Inmet orienta a população a manter atenção redobrada durante o período do aviso.

Além disso, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores em caso de ventos fortes. A medida reduz o risco de acidentes provocados por quedas de galhos e descargas elétricas. Motoristas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Outra orientação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as instabilidades. Isso porque, a prática ajuda a prevenir danos causados por oscilações na rede elétrica, sobretudo em momentos de chuva intensa.

Além disso, em situações de emergência, os moradores devem buscar informações e apoio junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193. As equipes permanecem de prontidão para atender ocorrências relacionadas às condições climáticas no estado.