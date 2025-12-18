Previsão do tempo no Espírito Santo indica chuva e trovoadas nesta quinta (18)

A previsão do tempo no Espírito Santo indica poucas nuvens pela manhã nesta quarta-feira. Ao longo do dia, o tempo muda em algumas regiões, nesta quinta-feira (18). Durante a tarde, a previsão do tempo no Espírito Santo aponta pancadas de chuva com trovoadas. A instabilidade atinge a Região Sul e a Região Serrana.

Além disso, segundo o Incaper, há previsão de chuva nos trechos sul e oeste da Região Noroeste. Nessas áreas, o tempo fica instável principalmente no período da tarde.

À noite, ocorre chuva passageira entre o litoral sul e a Grande Vitória. Enquanto isso, as temperaturas apresentam ligeira queda na metade sul do estado.

Confira a previsão do tempo no Espírito Santo

Ao longo do dia, o vento sopra fraco a moderado no litoral capixaba. Dessa forma, a condição se mantém estável, segundo a previsão do tempo no Espírito Santo.

Na Grande Vitória, o dia segue com poucas nuvens. No entanto, à noite, há chance de chuva passageira. As temperaturas variam entre 23 °C e 31 °C.

Em Vitória, a mínima chega a 24 °C, enquanto a máxima alcança 31 °C. Além disso, o vento permanece fraco a moderado.

Na Região Sul, a chuva ocorre à tarde, principalmente nas áreas próximas ao Caparaó. À noite, por sua vez, há chuva passageira no litoral.

Nas áreas menos elevadas da Região Sul, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 32 °C. Já nas áreas altas, varia entre 20 °C e 28 °C.

Na Região Serrana, a previsão indica pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Assim, as temperaturas oscilam conforme a altitude.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 20 °C e 28 °C. Enquanto isso, nas áreas altas, a mínima é de 17 °C e a máxima chega a 27 °C.

Na Região Norte, o tempo permanece estável. Portanto, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva.

As temperaturas na Região Norte variam entre 22 °C e 32 °C. Desse modo, o clima segue quente ao longo do dia.

Na Região Noroeste, a chuva atinge apenas os trechos sul e oeste durante a tarde. As demais áreas, contudo, seguem sem chuva.

Nas áreas menos elevadas da Região Noroeste, a mínima é de 24 °C e a máxima chega a 32 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 22 °C e 27 °C.

Na Região Nordeste, o dia segue com poucas nuvens. Além disso, não há previsão de chuva, e o vento sopra fraco a moderado.

Por fim, as temperaturas na Região Nordeste ficam entre 23 °C e 30 °C, conforme a previsão do tempo no Espírito Santo.