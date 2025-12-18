Mais de 200 vagas de emprego no Sine de Anchieta; confira

Nesta quinta (18), o Sine de Anchieta está com 230 vagas de emprego disponíveis. Assim, quem estiver interessado em ingressar ou voltar ao mercado de trabalho, precisa procurar a unidade.

Então, para isso, os atendimentos são realizados na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Dessa forma, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

Assim, o Sine funciona na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Além disso, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

Vagas que exigem experiência

Para aqueles que já tiverem experiência no mercado de trabalho, há vagas para vulcanizador, torneiro mecânico, balconista, atendente de mesa, operador de retroescavadeira, cortador de pedra de marmoraria, acabador de mármore e granito, armador (BR de Anchieta e área da Samarco) e servente de obras (BR de Anchieta).

Além disso, também há oportunidades para carpinteiro (BR de Anchieta e área da Samarco), motorista de caminhão Munck, motorista intermunicipal, nutricionista noturno, recepcionista odontológico e técnico em segurança eletrônica e energia solar.

Pedreiro (rodovias e área da Samarco), operador de roçadeira, feitor de britagem, pintor a pincel e rolo, pintor industrial, pintor jatista, pintor líder, operador de rolo e operador de pavimentadora também estão à disposição.

Do mesmo modo, também estão disponíveis vagas de rasteleiro de asfalto, soldador RX, eletricista força e controle, encanador, feitor civil, instrumentista e caldeireiro.

Juntamente com isso, há, ainda, oportunidades para marteleteiro, mecânico montador, mestre andaime, mestre elétrica, mestre mecânica, montador de andaime, motorista carreteiro, soldador TIG, soldador eletrodo revestido, motorista de caminhão, montador de estruturas metálicas e motorista de ônibus.

Vagas que não exigem experiência

Já para as vagas que não exigem experiência estão: vendedor, auxiliar de limpeza, barman, garçom, servente de obras (rodovias de Anchieta), cozinheiro, camareira de hotel, frentista, camareira (UBU), empregada doméstica e doméstica (sábado e domingo).

Vagas de estágio | sem exigência de experiência formal