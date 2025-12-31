Mais de R$ 1 bilhão! O que os capixabas fariam se ganhassem na Mega da Virada?

O que você faria se acordasse bilionário no primeiro dia do ano? A Mega-sena da Virada 2025 promete pagar mais de um bilhão de reais, maior prêmio da história da loteria brasileira.

Por isso, o prêmio mexe com a imaginação de muita gente. Nesse contexto, o AQUI NOTÍCIAS.COM quer saber quais são os planos dos capixabas. Será que tem algum desejo inusitado? Conta para a gente nos comentários.

Onde apostar no ES?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica autorizada pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de dezembro de 2025, às 20h, conforme o horário oficial de Brasília. Esse é o prazo final tanto para as apostas presenciais quanto para as realizadas pelos canais digitais.

Entenda o passo a passo:

Preencha corretamente o volante da Mega da Virada;

Escolha de seis a 20 números entre os 60 disponíveis;

Efetue o pagamento no caixa da lotérica;

Guarde o comprovante impresso, que será indispensável para a conferência após o sorteio.