Segurança

Motorista foge de blitz e abandona família no carro com drogas em Vila Velha

Suspeito escapou a pé durante fiscalização e não foi localizado; veículo transportava familiares e material ilícito

fuga de blitz em Vila Velha
Foto: Divulgação | PMES

Um motorista fugiu de uma blitz de trânsito, abandonou seis familiares dentro do carro e deixou drogas e uma arma de fogo no veículo, em Vila Velha na sexta-feira (26).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a fiscalização, os policiais abordaram o automóvel após o condutor demonstrar comportamento suspeito. Inicialmente, ele alegou falha mecânica e parou no acostamento. No entanto, apresentou nervosismo durante a abordagem.

Leia também: Pai e filho morrem afogados em Jerônimo Monteiro

Em seguida, o motorista desceu do carro e fugiu a pé por uma área de mata às margens da rodovia, seguindo em direção a uma lagoa. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Diante da fuga, a Polícia Militar acionou o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para auxiliar nas buscas. Contudo, as equipes não conseguiram localizar o suspeito.

No interior do veículo, os militares encontraram seis pessoas da mesma família. Durante a revista, os agentes apreenderam uma arma de fogo com munições intactas e grande quantidade de drogas.

Além disso, os policiais localizaram entorpecentes escondidos em pertences pessoais de uma das ocupantes do carro. O material estava acondicionado em um recipiente de uso cotidiano.

A Polícia Militar encaminhou uma mulher à Delegacia Regional de Vila Velha por posse de drogas e por permitir que uma pessoa sem habilitação conduzisse o veículo. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento.

Enquanto isso, os outros adultos foram liberados. As crianças ficaram sob responsabilidade de um familiar.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Polícia MilitarSegurançaVila Velha

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por