Motorista foge de blitz e abandona família no carro com drogas em Vila Velha

Um motorista fugiu de uma blitz de trânsito, abandonou seis familiares dentro do carro e deixou drogas e uma arma de fogo no veículo, em Vila Velha na sexta-feira (26).

Durante a fiscalização, os policiais abordaram o automóvel após o condutor demonstrar comportamento suspeito. Inicialmente, ele alegou falha mecânica e parou no acostamento. No entanto, apresentou nervosismo durante a abordagem.

Em seguida, o motorista desceu do carro e fugiu a pé por uma área de mata às margens da rodovia, seguindo em direção a uma lagoa. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Diante da fuga, a Polícia Militar acionou o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para auxiliar nas buscas. Contudo, as equipes não conseguiram localizar o suspeito.

No interior do veículo, os militares encontraram seis pessoas da mesma família. Durante a revista, os agentes apreenderam uma arma de fogo com munições intactas e grande quantidade de drogas.

Além disso, os policiais localizaram entorpecentes escondidos em pertences pessoais de uma das ocupantes do carro. O material estava acondicionado em um recipiente de uso cotidiano.

A Polícia Militar encaminhou uma mulher à Delegacia Regional de Vila Velha por posse de drogas e por permitir que uma pessoa sem habilitação conduzisse o veículo. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento.

Enquanto isso, os outros adultos foram liberados. As crianças ficaram sob responsabilidade de um familiar.