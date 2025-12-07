Mulher tem corpo queimado e é resgatada às pressas pelo NOTAER

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) resgatou uma mulher, de 31 anos, que sofreu queimaduras graves em parte do corpo. O fato ocorreu no final da tarde deste sábado (6).

A equipe do NOTAER realizou a remoção aeromédica do município de Guarapari para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, na Serra, referência em atendimento de alta complexidade.

A vítima apresentava cerca de 20% da superfície corporal queimada, incluindo rosto, pescoço, tórax e braços, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido ao comprometimento das vias aéreas e ao estado de saúde considerado grave, foi necessária a intubação antes do transporte.

Ainda não há informações sobre as causas que levaram ao acidente.