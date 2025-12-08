Mutirão oferece 126 vagas para nova loja de atacarejo em Vila Velha

Um mutirão vai selecionar, nesta quarta-feira (10), 126 trabalhadores para a nova loja de atacarejo que será inaugurada em Vila Velha. A ação ocorre graças a uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o empreendimento, que prepara sua chegada ao entroncamento entre a Rodovia Darly Santos e a Avenida Carlos Lindenberg.

Desse modo, o processo seletivo será realizado das 9h às 14h, na portaria principal da Faculdade Multivix, na Rodovia do Sol. Nesse sentido, o atendimento seguirá a ordem de chegada. Além disso, não será necessário agendamento. Isso porque, basta que os interessados apresentem RG, CPF ou CNH, comprovante de residência, e-mail e currículo, quando disponível.

As vagas disponíveis

As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de experiência. Além disso, o mutirão também receberá candidatos com deficiência, reforçando a inclusão no processo.

O horário de trabalho exigido é das 14h às 22h. Logo, os salários variam de R$ 1.844,75 a R$ 2.276,66, conforme a função. Os trabalhadores contratados terão direito a benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeições e vale-compras no valor de R$ 140.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se 52 vagas para operador de caixa, 47 para operador de loja, 15 para açougueiro e 12 para auxiliar de açougue.

As funções integram a operação da nova unidade, que contará com mais de 11 mil m² de área construída, incluindo açougue, empório de frios, padaria e setor de hortifruti.

Serviço

Mutirão de emprego – nova loja de atacarejo