Nova diretoria Messes: Casagrande e Ricardo Ferraço participam de posse em Cachoeiro

A nova diretoria do Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes) para o biênio 2026-2027 tomará posse nesta terça-feira (9), às 9h30, no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro de Itapemirim. A cerimônia contará com a presença do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço, além de autoridades municipais e empresários da região.

Assume a presidência do Messes o empresário Douglas Passamani Cola, tendo como vice-presidente institucional Ed Martins André e vice-presidente operacional Antônio Carlos de Freitas Júnior. Também passa a atuar o Conselho Fiscal, formado por Celmo de Freitas, Juliana Bravo e Alexandre Destefani, que acompanhará a gestão nos próximos dois anos.

Durante o evento, um grupo empresarial de Cachoeiro de Itapemirim, integrante do Messes, entregará ao Governo do Estado um projeto finalizado para a construção de uma nova ponte urbana, ligando os bairros Elpídio Volpini (Valão) e Rubem Braga, na região do Village da Luz/Novo Parque. A proposta atende a uma demanda histórica do município, que há décadas não recebe novas pontes na área urbana, e busca acelerar o processo ao apresentar um projeto completo, reduzindo custos e tempo de tramitação para o poder público.

Na mesma ocasião, será assinado o convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que formaliza o repasse do recurso inicial para a implantação da cidade industrial em Pacotuba, iniciativa considerada estratégica para a atração de investimentos, geração de empregos e fortalecimento da economia regional.

Fundado em 6 de novembro de 2007, o Movimento Empresarial Sul Espírito Santo é uma organização não governamental formada por lideranças empresariais e políticas com foco no desenvolvimento sustentável da Região Sul do Estado. Integrante da rede empresarial da ONG ES em Ação, o Messes atua de forma articulada com entidades e instituições regionais e estaduais, contribuindo para avanços em áreas como educação, meio ambiente, infraestrutura e inovação, com impacto direto na qualidade de vida da população.