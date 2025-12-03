Conexão Safra

Novas variedades e Indicação Geográfica impulsionam o abacaxi no Norte Fluminense

Pesquisadores da Uenf e da Embrapa também destacaram os avanços proporcionados pelas novas variedades resistentes de abacaxi

Heiraldo Meirelles, Presidente da Apra-Rio (Foto: Andresa Alcoforado)

O Dia D do Abacaxi reuniu produtores, técnicos e pesquisadores no último sábado (30), na localidade de Imburi, em São Francisco de Itabapoana. O evento foi realizado pela Associação dos Produtores de Abacaxi (APRA-Rio), que integra a cadeia produtiva da fruta no Norte Fluminense.

