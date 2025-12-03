O Dia D do Abacaxi reuniu produtores, técnicos e pesquisadores no último sábado (30), na localidade de Imburi, em São Francisco de Itabapoana. O evento foi realizado pela Associação dos Produtores de Abacaxi (APRA-Rio), que integra a cadeia produtiva da fruta no Norte Fluminense.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Novas variedades e Indicação Geográfica impulsionam o abacaxi no Norte Fluminense