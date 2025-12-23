Obra da BRK interrompe abastecimento de água em bairros de Cachoeiro

A BRK informou que realizará, nesta terça-feira (23), a segunda etapa de uma obra de melhoria no sistema de abastecimento de água em Cachoeiro. A intervenção consiste na interligação de um novo reservatório, que ampliará a capacidade de armazenamento de 80 mil para 230 mil litros, beneficiando diretamente os bairros União e Monte Belo.

De acordo com a concessionária, a obra tem como objetivo garantir maior oferta de água, além de reforçar a segurança hídrica e a qualidade do fornecimento para a população atendida pelas regiões contempladas.

Para a execução do serviço, será necessária a interrupção temporária do abastecimento de água nesta segunda-feira, das 13h às 17h. Durante esse período, moradores dos bairros União e Alto União poderão ter o fornecimento comprometido.

A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer em até 48 horas após a conclusão dos trabalhos. A BRK informou ainda que todas as medidas mitigatórias estão sendo adotadas para reduzir os impactos da intervenção e orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente, evitando desperdícios.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, a população pode entrar em contato com a central de atendimento da concessionária, que funciona 24 horas, pelo telefone 0800 771 0001.