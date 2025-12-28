Onda de calor no Espírito Santo: quando o calor extremo vai acabar?

A onda de calor que atinge o Espírito Santo pode chegar ao fim nesta segunda-feira (29), caso o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não renove o aviso vigente. O fenômeno se caracteriza pela manutenção de temperaturas muito acima da média por vários dias consecutivos.

Atualmente, um sistema de alta pressão atmosférica atua sobre a região. Esse sistema inibe a formação de nuvens, reduz a chance de chuva e favorece o aumento contínuo das temperaturas, sobretudo durante a tarde.

Entretanto, a onda de calor termina quando esse padrão se rompe. Isso ocorre, por exemplo, com a entrada de frentes frias, maior nebulosidade ou mudança na circulação dos ventos, o que permite a queda gradual das temperaturas.

Mesmo assim, especialistas alertam que o calor intenso pode persistir, ainda que o aviso oficial seja encerrado. Por isso, a população deve manter os cuidados, principalmente idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Entre as principais orientações estão hidratar-se com frequência, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e reduzir atividades físicas ao ar livre. Além disso, ambientes ventilados ajudam a minimizar os impactos do calor excessivo.

Por fim, a Defesa Civil recomenda acompanhar os boletins meteorológicos.