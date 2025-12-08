Operação apreende mais de 270 papelotes de cocaína em Cachoeiro

Uma operação apreende cocaína em Cachoeiro após a Força Tática receber denúncias de que uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida era usada para embalar entorpecentes. Os militares realizavam Patrulhamento Tático Motorizado quando receberam as informações sobre a movimentação suspeita na rua Antônio dos Santos.

Segundo a equipe, indivíduos ligados ao tráfico utilizavam o imóvel para preparar drogas. Diante disso, os policiais montaram um cerco ao redor da casa. Em seguida, eles entraram na residência e localizaram três suspeitos junto ao material ilícito.

Durante as buscas, os militares apreenderam 270 papelotes de cocaína, uma porção de 635 gramas da mesma droga, uma balança de precisão, quatro celulares e R$ 1.090,00 em notas fracionadas. Além disso, o material estava separado e pronto para distribuição.

Os policiais detiveram os três envolvidos. Por fim, a equipe encaminhou todos os suspeitos e os itens apreendidos para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso segue em investigação.