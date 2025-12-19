Operação Balneários 2025/26 reforça segurança nas praias do Espírito Santo

A Operação Balneários 2025/26 teve início neste sábado (20) no Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros Militar coordena a ação, integrada à Operação Verão.

O lançamento ocorreu na Praia do Barrote, em Jacaraípe, na Serra. O evento reuniu oficinas educativas, exposições e simulações de salvamento aquático.

Durante a programação, o Corpo de Bombeiros apresentou viaturas operacionais e históricas. Além disso, realizou um simulado com apoio do Notaer.

Segundo o comandante-geral, coronel Alexandre Cerqueira, a corporação prepara o efetivo para proteger vidas. O foco é garantir segurança no período de férias.

A Operação Balneários 2025/26 ocorre entre 20 de dezembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2026. A ação prioriza prevenção e salvamento aquático.

O Espírito Santo possui 411 quilômetros de litoral. Além disso, conta com rios, lagoas e cachoeiras muito procurados no Verão.