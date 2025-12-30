Operação Cavalo de Aço amplia apreensões e fiscalização em Cachoeiro

A Operação Cavalo de Aço ampliou apreensões e fiscalizações durante ações realizadas na Avenida Beira Rio. A iniciativa, na tarde desta segunda-feira (29), reforçou a segurança viária em Cachoeiro de Itapemirim.

O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nério, acompanhou a operação no local. Além disso, ele apresentou à imprensa os resultados do segundo semestre de 2025.

Segundo o balanço, as equipes aumentaram em 48% as apreensões de veículos irregulares durante a fases da Operação Cavalo de Aço. Ao mesmo tempo, o número de notificações cresceu 29%, com predominância de motocicletas.

As ações seguem diretrizes do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo. A corporação atua sob a liderança do Coronel Douglas Caus.

Durante a entrevista, o comando anunciou intensificação das operações ao longo de 2026. O foco será combater direção perigosa, manobras arriscadas e os chamados “rolezinhos”.

No último dia 24, a Polícia Militar já atuou de forma firme. Assim, as equipes realizaram apreensões e impediram a expansão dessas condutas, garantindo mais segurança à população.