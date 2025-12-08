Operação combate abortos clandestinos no Espírito Santo

A operação Aurora combate abortos clandestinos em uma ação nacional que reuniu forças de segurança de vários estados. A Polícia Civil do Espírito Santo participou da operação nesta segunda-feira (8) e cumpriu mandado de busca e apreensão no bairro São Marcos, em Aracruz. Durante a diligência, os policiais apreenderam materiais de interesse investigativo, que agora passam por análise técnica para aprofundar as apurações.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a corporação, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul coordenou a operação em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segundo a PCES, a ação buscou coletar elementos para desarticular uma organização criminosa interestadual especializada no tráfico de Misoprostol, medicamento usado em abortos clandestinos e que coloca mulheres em risco.

A operação ocorreu simultaneamente no Espírito Santo, Paraíba, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. Com isso, as equipes reforçaram a dimensão da rede investigada e a atuação estruturada do grupo criminoso.

As investigações apontam que a organização vendia o medicamento ilegalmente pela internet. Além disso, o grupo oferecia orientações remotas para a realização dos procedimentos, utilizando aplicativos de mensagens para captar e instruir centenas de mulheres. O delegado Ricardo Barbosa, titular da DHPP de Aracruz, confirmou as informações.

Em Aracruz, uma jovem de 19 anos prestou depoimento e, logo depois, foi liberada. Segundo o delegado, a operação Aurora reforça a importância da integração entre as Polícias Civis no combate ao crime organizado, na defesa da saúde das mulheres e na proteção da vida. As investigações continuam.