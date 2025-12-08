Operação da PF desarticula associação criminosa com armas e drogas no ES

A operação Derivada desarticula associação criminosa que atuava nos bairros Vila Nova e Vila Verde, no Espírito Santo. A Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar, deflagrou a operação nesta segunda-feira (8) para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante as diligências, os policiais apreenderam armas, munições e drogas. Segundo a PF, o material localizado demonstra a estrutura articulada e armada do grupo investigado. Além disso, as apreensões reforçam os indícios de que a organização utilizava violência e grave ameaça para manter o tráfico de drogas na região.

Leia também: Suspeito é preso por esfaquear homem após invadir casa da ex-companheira

Os agentes encontraram cinco pistolas, sendo duas com numeração suprimida, dois revólveres, 14 carregadores e 627 munições intactas de diversos calibres. Em seguida, as equipes apreenderam 160 pinos de cocaína, outras porções da droga e porções de crack.

Os envolvidos poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo, porte ilegal de arma de uso restrito e receptação. De acordo com a PF, as penas somadas podem chegar a 15 anos de reclusão, além de multa.

A operação segue com análises do material apreendido e novas diligências previstas para aprofundar as investigações.