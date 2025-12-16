Operação Deep Shield combate lavagem de dinheiro no Espírito Santo

A Operação Deep Shield foi deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (16) para combater crimes de lavagem de dinheiro no Espírito Santo.

Durante a ação, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. A operação visa coibir a ocultação de valores oriundos de fraudes eletrônicas.

A investigação da Operação Deep Shield começou após bancos notificarem transferências ilegais realizadas por hackers. Os criminosos invadiram sistemas bancários em agosto de 2024.

Segundo a apuração, os hackers desviaram valores de contas bancárias e realizaram transferências sucessivas. Em seguida, eles pulverizaram o dinheiro em contas de terceiros.

Com o rastreamento financeiro, a Polícia Federal identificou beneficiários em vários estados. No Espírito Santo, os investigados receberam cerca de R$ 4,5 milhões.

A Operação Deep Shield busca responsabilizar criminalmente os destinatários desses valores. De acordo com a PF, eles atuaram para dissimular a origem ilícita do dinheiro.

Os envolvidos poderão responder por lavagem de capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão.

Por fim, a Polícia Federal informou que as investigações continuam. O objetivo é aprofundar a identificação dos envolvidos e recuperar os valores desviados.