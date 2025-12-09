Operação Força pela Vida fiscaliza 243 motociclistas em Cachoeiro de Itapemirim

A Operação Força pela Vida fiscalizou motociclistas em Cachoeiro de Itapemirim e abordou 243 condutores nesta segunda-feira (8). A ação, conhecida como “Cavalo de Aço”, integra o Comitê de Preservação da Vida no Trânsito. Além disso, a operação reforça o combate às infrações e a prevenção de acidentes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A operação reuniu agentes do Detran, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, policiais do 9º Batalhão e militares do Corpo de Bombeiros. Os agentes autuaram 149 infrações por condutas que colocam em risco a segurança viária.

Leia também: Ex-padrasto é investigado por estuprar menina de 8 anos em Cachoeiro

Entre as principais autuações estão:

– Licenciamento vencido (28);

– Dirigir com calçado inadequado (21);

– Sistema de iluminação alterado (21);

– Conduzir motocicleta sem viseira (13);

– Dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (13);

– Permitir que pessoa sem CNH conduza o veículo (9);

– Veículo em mau estado de conservação (8).

Além disso, um condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro.

De acordo com a coordenadora de Operações de Fiscalização do Detran, Flávia Jordane, a intensificação do foco nos motociclistas é essencial para ampliar a segurança de todos. Além disso, ela destacou que “cerca de 50% das mortes no trânsito capixaba envolvem motociclistas.



