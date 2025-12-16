Operação resulta em apreensão de drogas e prisão em Guaçuí

A apreensão de drogas em Guaçuí mobilizou a Polícia Civil na tarde de segunda-feira (15). A equipe realizava diligências para localizar um foragido da Justiça.

Durante os levantamentos, os policiais passaram pelo bairro Vale do Sol. No local, eles visualizaram uma mulher conhecida por envolvimento com o tráfico, acompanhada de um adolescente.

Ao perceber a presença policial, o adolescente deixou o local rapidamente. Em seguida, os agentes iniciaram buscas pelas ruas do bairro. No entanto, não o localizaram naquele momento.

Logo depois, já no trajeto para o centro da cidade, os policiais avistaram o adolescente em frente a um imóvel conhecido como Bambu. Ele tentava abrir o portão com uma chave.

Durante a abordagem, o adolescente de 15 anos negou morar no local. Contudo, ao abrir o cadeado com a chave que portava, ele admitiu residir na casa.

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram porções de maconha, pedras de crack e dinheiro sobre uma mesa. Dois rapazes dormiam na sala e afirmaram morar em Alegre.

Além disso, a equipe realizou buscas detalhadas e apreendeu cocaína, crack, maconha, dinheiro em espécie, celulares, objetos pessoais e materiais usados para embalar drogas.

Diante dos fatos, os policiais recolheram todo o material e conduziram os envolvidos à Delegacia de Guaçuí. A delegada Yasmin Fassarella autuou o maior por tráfico de drogas.

Por fim, os adolescentes prestaram depoimento e foram entregues aos responsáveis. O jovem de 19 anos seguiu para o sistema prisional.