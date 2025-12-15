Polícia Civil prende trio por furto qualificado em Marataízes
Ação integrada com videomonitoramento resulta na prisão em flagrante e na recuperação total dos objetos furtados
A Polícia Civil prendeu três homens por furto qualificado em Marataízes na manhã desta segunda-feira (15). A ação contou com apoio do videomonitoramento municipal.
O furto qualificado em Marataízes começou a ser apurado após câmeras flagrarem dois suspeitos transportando uma televisão durante a madrugada, em direção à Barra do Itapemirim.
Em seguida, equipes analisaram as imagens e identificaram os envolvidos. O sistema acompanhou a dupla até a entrega do aparelho em uma residência no bairro Itapemirim.
Com base nessas informações, os agentes realizaram diligências e localizaram os suspeitos nas proximidades de um equipamento público da cidade. Logo depois, efetuaram as prisões.
Durante a abordagem, um dos detidos confessou o furto qualificado em Marataízes. Ele informou que acessou a residência ao escalar o muro e entrar por uma janela.
O segundo envolvido permaneceu do lado externo, auxiliando na ação. Segundo relato, a dupla vendeu a televisão por R$ 150 a um comerciante local.
Ainda durante as diligências, os agentes localizaram um forno elétrico escondido em um ginásio abandonado. Além disso, o objeto também havia sido furtado da residência.
Em seguida, as equipes encontraram a televisão no estabelecimento do receptador. Com isso, confirmaram a prática de receptação e, assim, recuperaram todos os bens subtraídos.
Logo depois, a vítima, de 70 anos, reconheceu os objetos. O furto qualificado em Marataízes causou prejuízo, contudo, as equipes devolveram os itens ao proprietário.
Por fim, a polícia encaminhou os três presos ao sistema prisional. Desse modo, eles permanecem à disposição da Justiça e passarão por audiência de custódia.