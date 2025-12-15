Polícia Civil prende trio por furto qualificado em Marataízes

A Polícia Civil prendeu três homens por furto qualificado em Marataízes na manhã desta segunda-feira (15). A ação contou com apoio do videomonitoramento municipal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O furto qualificado em Marataízes começou a ser apurado após câmeras flagrarem dois suspeitos transportando uma televisão durante a madrugada, em direção à Barra do Itapemirim.

Em seguida, equipes analisaram as imagens e identificaram os envolvidos. O sistema acompanhou a dupla até a entrega do aparelho em uma residência no bairro Itapemirim.

Com base nessas informações, os agentes realizaram diligências e localizaram os suspeitos nas proximidades de um equipamento público da cidade. Logo depois, efetuaram as prisões.

Durante a abordagem, um dos detidos confessou o furto qualificado em Marataízes. Ele informou que acessou a residência ao escalar o muro e entrar por uma janela.

O segundo envolvido permaneceu do lado externo, auxiliando na ação. Segundo relato, a dupla vendeu a televisão por R$ 150 a um comerciante local.

Ainda durante as diligências, os agentes localizaram um forno elétrico escondido em um ginásio abandonado. Além disso, o objeto também havia sido furtado da residência.

Em seguida, as equipes encontraram a televisão no estabelecimento do receptador. Com isso, confirmaram a prática de receptação e, assim, recuperaram todos os bens subtraídos.

Logo depois, a vítima, de 70 anos, reconheceu os objetos. O furto qualificado em Marataízes causou prejuízo, contudo, as equipes devolveram os itens ao proprietário.

Por fim, a polícia encaminhou os três presos ao sistema prisional. Desse modo, eles permanecem à disposição da Justiça e passarão por audiência de custódia.