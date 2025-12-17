Oscar: 'Apocalipse nos Trópicos' é pré-indicado a Melhor Documentário

O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Documentário. Os semifinalistas da categoria foram revelados nesta terça-feira (16), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A lista completa de indicados será anunciada em 22 de janeiro.

O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Lula e o pastor Silas Malafaia. A cineasta brasileira foi indicada na mesma categoria em 2020, com o documentário Democracia em Vertigem (2019). Na ocasião, a estatueta ficou com American Factory.

No início do mês, Apocalipse nos Trópicos venceu dois prêmios no International Documentary Awards (IDA), um dos prêmios para documentários mais importantes dos Estados Unidos – fortalecendo sua posição na corrida ao Oscar.

O documentário venceu nas categorias de melhor produção e melhor roteiro; concorria também como melhor documentário em longa-metragem e melhor direção.

Oscar 2026

A estatueta da principal categoria foi entregue ao filme The Tale of Silyan, de Tamara Kotevska, que retrata a família de um agricultor em meio ao cenário político e econômico da Macedônia do Norte. Já o prêmio de direção ficou para Brittany Shyne, de Seeds, que aborda a vida de fazendeiros negros.

Além dessa categoria, o Brasil também aparece entre os semifinalistas de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco com O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.

Ao todo, o Oscar 2026 revelou a “shortlist”, ou seja, os pré-indicados de doze categorias: Filme Internacional, Documentário, Documentário em Curta-Metragem, Animação em Curta-Metragem, Curta-Metragem Live-Action, Cabelo e Maquiagem, Trilha Sonora, Canção Original, Som, Efeitos Visuais, Fotografia e Escalação de Elenco (categoria estreante em 2026).

Veja a lista completa de semifinalistas da categoria de Melhor Documentário no Oscar abaixo.

A cerimônia do Oscar ocorre em 15 de março, em Los Angeles.

Melhor Documentário (pré-indicados)

