Suspeito se esconde dentro de caixa d’água para fugir da PM em Piúma

Um jovem, de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (26) após ser encontrado escondido dentro de uma caixa d’água, no bairro Itaputanga, em Piúma. O suspeito é apontado como autor de uma série de furtos registrados no município nos últimos dias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O suspeito foi localizado em uma residência situada na Rua Mimoso, nº 149. De acordo com a PM, ele tentou se esconder no reservatório de água do imóvel na tentativa de escapar da abordagem, mas acabou sendo descoberto e detido no local.

Leia também:VÍDEO | Homem tenta fugir da polícia pelo mar e acaba preso em Piúma

Durante a prisão, ainda segundo os policiais, o próprio suspeito admitiu a prática criminosa ao relatar que “furtava tudo e mais um pouco”. Ele também confessou que atua cometendo furtos na cidade há cerca de três anos.

Na semana passada, conforme informações da PM, o jovem já havia furtado uma bicicleta e vinha invadindo residências em diferentes pontos da cidade, o que motivou diligências para localizá-lo.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapemirim.