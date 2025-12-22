PC conclui investigação de tentativa de homicídio em Ibitirama

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre uma tentativa de homicídio em Ibitirama registrada em novembro deste ano. O crime ocorreu na localidade de São Francisco, na zona rural.

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Polícia de Ibitirama, apontou como suspeito um homem de 44 anos. O Ministério Público já ofereceu denúncia.

Segundo as apurações, o suspeito interveio em uma discussão familiar na residência da vítima, um homem de 25 anos. Em seguida, agiu de forma agressiva.

Durante a ação, o investigado efetuou disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram o rosto e o ombro da vítima, que caiu ferida no local.

Mesmo ferido, o homem recebeu ajuda de vizinhos. Logo depois, eles o encaminharam ao pronto atendimento local e, posteriormente, à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

As equipes policiais encontraram marcas de sangue na varanda da casa. Além disso, identificaram perfurações de projéteis nas paredes da residência.

Depoimentos de testemunhas confirmaram a dinâmica do crime. Com base nas provas, a polícia indiciou o suspeito por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma.

O delegado Jorge William Cabral Júnior explicou que o crime teve motivação fútil. Além disso, o autor utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima.

Atualmente, o suspeito segue foragido e responde judicialmente pelo crime. Diante disso, a Polícia Civil solicita o apoio da população para localizar o investigado.

Por fim, denúncias sobre a tentativa de homicídio em Ibitirama podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O serviço garante sigilo absoluto das informações.