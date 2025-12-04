PF apura crimes eleitorais e cumpre mandados em Divino São Lourenço

A Polícia Federal apurou crimes eleitorais em Divino São Lourenço e deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (4). Os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão em residências de investigados nos municípios de Divino São Lourenço, Guaçuí, Alegre e Vila Velha.

As investigações começaram após denúncia que relatou que vários eleitores transferiam seus títulos para Divino São Lourenço em troca de benefícios. Além disso, a PF identificou indícios de possível organização articulada para favorecer candidaturas locais.

Durante a ação, os policiais apreenderam aparelhos celulares. Agora, os peritos analisarão os equipamentos para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos no esquema.

Os investigados podem responder por corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e transferência irregular de eleitores, crimes previstos na legislação eleitoral brasileira. A PF continuará apurando o caso.