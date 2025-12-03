PF faz buscas contra fraude em caixas eletrônicos no Espírito Santo

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca durante investigação de fraude em caixas eletrônicos nesta quarta-feira (3). Os agentes deflagraram a Operação Anzol Quebrado para executar três mandados autorizados pela Justiça Federal em residências de investigados em Crateús, no Ceará.

A Superintendência Regional da PF no Ceará apoiou a operação. Além disso, a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus conduz as apurações, que investigam o furto de envelopes com dinheiro em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Os crimes ocorreram em Ecoporanga, Pinheiros e Montanha ao longo de 2025.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais coletaram novos elementos de prova que reforçam os indícios já registrados no inquérito. A PF informou que continuará analisando o material apreendido para aprofundar a investigação.

Os criminosos identificados podem responder por furto qualificado, conforme o artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal. A pena pode chegar a oito anos de reclusão, além de multa.