PF investiga fraude milionária em benefícios do INSS no Espírito Santo

A Polícia Federal deflagrou a Operação Illicitus para investigar fraude milionária na concessão de benefícios do INSS nesta quinta-feira (11), em Vitória. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e determinou o afastamento temporário de uma servidora suspeita de participação no esquema.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A investigação começou após o Núcleo de Inteligência da Previdência Social identificar que a servidora habilitava e deferia benefícios de forma irregular. Além disso, segundo a apuração, ela utilizava certidões de casamento falsas e liberava processos em nome de pessoas já falecidas.

Leia também: Homem condenado por estuprar a filha em Iconha é preso em Mimoso do Sul

Diante das evidências, a Força-Tarefa Previdenciária, formada pela Polícia Federal e pelo Ministério da Previdência Social, confirmou a necessidade de uma varredura em processos suspeitos. Durante a análise, os investigadores constataram que a servidora fazia agendamentos fora do expediente e usava dados cadastrais de uma despachante diretamente envolvida nas fraudes.

As fraudes já identificadas somam aproximadamente 200 mil reais. Entretanto, com o avanço da investigação, a estimativa é de que o prejuízo aos cofres públicos possa alcançar valores milionários.

Os suspeitos responderão por falsificação de documentos, uso de documentos falsos, estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema de informações.