PM apoia campanha Adote um Idoso e entrega doações em Guarapari

Policiais do 10º Batalhão arrecadaram alimentos e fraldas durante o período natalino

campanha Adote um Idoso em Guarapari
Foto: Divulgação | PMES

Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo apoiaram a entrega das doações arrecadadas pela campanha Adote um Idoso, realizada em Guarapari. A unidade participou ativamente da ação ao longo de todo o período natalino.

Durante a campanha, os militares arrecadaram fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. O objetivo foi oferecer acolhimento, cuidado e atenção aos idosos assistidos pela iniciativa solidária.

Entrega marcada por solidariedade

Os policiais entregaram as doações diretamente aos idosos beneficiados. Além disso, incluíram pequenas lembranças, tornando o momento ainda mais significativo e marcado pelo espírito natalino.

A ação contou com a parceria da ABAI – Associação Beneficente Adote um Idoso. A entidade desenvolve, há anos, atividades voltadas ao amparo e à valorização da pessoa idosa no município.

Compromisso com a comunidade

O comando do 10º Batalhão destacou que a participação em ações como essa reforça o compromisso da corporação com a cidadania e a responsabilidade social. Contudo, a iniciativa também fortalece a aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade local.

Assim, a Polícia Militar do Espírito Santo amplia sua atuação. Além de garantir a ordem pública, a instituição apoia projetos que promovem dignidade, respeito e cuidado com os idosos.

