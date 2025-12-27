Segurança

Caminhonete envolvida em acidente na BR-101 está em nome de mulher

Documentos encontrados no veículo ajudaram a identificar suspeito que fugiu após acidente em Jaguaré

família morre em acidente em jaguaré
Foto: Redes Sociais

A caminhonete envolvida no grave acidente que resultou na morte de uma família na BR-101, em Jaguaré, está registrada em nome de uma mulher. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a informação nesta sexta-feira (26).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a corporação, a caminhonete está registrada em nome da esposa do homem apontado como condutor no momento da colisão. Contudo, a PRF não divulgou os nomes, já que as investigações seguem em andamento.

Leia também: Motorista foge de blitz e abandona família no carro com drogas em Vila Velha

Durante a perícia no local do acidente, os agentes localizaram documentos e fotografias dentro da caminhonete, que foi abandonada após a batida. A partir desse material, testemunhas reconheceram o suspeito indicado como responsável pela condução do veículo.

De acordo com a PRF, o fato de a caminhonete estar registrada em nome da esposa do investigado reforça os indícios já reunidos pela equipe policial. As informações coletadas seguem sendo analisadas.

Ainda conforme a corporação, as equipes continuam realizando diligências para localizar o suspeito e efetuar a prisão. Paralelamente, outras frentes de apuração permanecem ativas.

As autoridades responsáveis receberam todo o material reunido, como documentos, imagens e relatos.

Dinâmica do acidente indica excesso de velocidade

A análise preliminar da Polícia Rodoviária Federal aponta que a caminhonete trafegava em alta velocidade no momento do impacto. Contudo, com a força do impacto, partes do veículo atingido ficaram fora da pista.

O acidente na BR-101 em Jaguaré envolveu quatro veículos. A caminhonete atingiu a traseira de um carro de passeio, que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu com outros dois automóveis.

Dessa forma, quatro pessoas da mesma família morreram ainda no local. A tragédia causou comoção e reforçou o alerta das autoridades sobre os riscos do excesso de velocidade nas rodovias federais.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AcidentesEspírito SantoSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por