Caminhonete envolvida em acidente na BR-101 está em nome de mulher

A caminhonete envolvida no grave acidente que resultou na morte de uma família na BR-101, em Jaguaré, está registrada em nome de uma mulher. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a informação nesta sexta-feira (26).

Segundo a corporação, a caminhonete está registrada em nome da esposa do homem apontado como condutor no momento da colisão. Contudo, a PRF não divulgou os nomes, já que as investigações seguem em andamento.

Durante a perícia no local do acidente, os agentes localizaram documentos e fotografias dentro da caminhonete, que foi abandonada após a batida. A partir desse material, testemunhas reconheceram o suspeito indicado como responsável pela condução do veículo.

De acordo com a PRF, o fato de a caminhonete estar registrada em nome da esposa do investigado reforça os indícios já reunidos pela equipe policial. As informações coletadas seguem sendo analisadas.

Ainda conforme a corporação, as equipes continuam realizando diligências para localizar o suspeito e efetuar a prisão. Paralelamente, outras frentes de apuração permanecem ativas.

As autoridades responsáveis receberam todo o material reunido, como documentos, imagens e relatos.

Dinâmica do acidente indica excesso de velocidade

A análise preliminar da Polícia Rodoviária Federal aponta que a caminhonete trafegava em alta velocidade no momento do impacto. Contudo, com a força do impacto, partes do veículo atingido ficaram fora da pista.

O acidente na BR-101 em Jaguaré envolveu quatro veículos. A caminhonete atingiu a traseira de um carro de passeio, que perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu com outros dois automóveis.

Dessa forma, quatro pessoas da mesma família morreram ainda no local. A tragédia causou comoção e reforçou o alerta das autoridades sobre os riscos do excesso de velocidade nas rodovias federais.