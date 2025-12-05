PM apreende 26 kg de drogas na Serra com apoio de cão farejador

Uma operação policial resultou na apreensão de drogas na Serra na última quarta-feira (3). As equipes do 6º Batalhão localizaram grande quantidade de entorpecentes no bairro Santa Rita de Cássia, em uma região conhecida como “Pantanal”.

Os policiais receberam informações de que criminosos escondiam drogas em uma área alagada para evitar a ação das forças de segurança. Assim, o batalhão acionou o cão de faro Apollo, especialista em detecção de armas e entorpecentes.

Durante a varredura, Apollo indicou com precisão dois pontos submersos. Além disso, as equipes tiveram acesso às áreas marcadas e encontraram 24 tabletes de maconha, somando cerca de 23 kg. No mesmo local, os policiais apreenderam seis porções de skunk, com peso aproximado de 3 kg. Todo o material estava escondido entre água e vegetação.

Os entorpecentes foram levados para a 3ª Delegacia Regional. Não houve detidos durante a operação, e a Polícia Militar segue monitorando a área para identificar os responsáveis pelo armazenamento das drogas.