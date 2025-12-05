Segurança

Segurança de Cachoeiro ganha reforço com novas viaturas e drone

Gestão municipal apresenta viaturas e drone que passam a integrar ações de monitoramento e prevenção.

cachoeiro cidade mais segura do Espírito Santo
Foto: Divulgação/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim entrega, nesta sexta-feira (5), novas viaturas para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e para a Defesa Civil. A cerimônia ocorrerá na Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade.

Durante o evento, a gestão municipal também apresentará um drone que passará a integrar as ações de monitoramento e prevenção. O equipamento apoiará operações estratégicas voltadas à proteção da população.

A administração destaca que os novos recursos fortalecem a modernização das forças de segurança e ampliam a capacidade de resposta do município. O objetivo é garantir atendimento mais eficiente e aumentar a sensação de segurança entre os moradores.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

