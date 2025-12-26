PM prende suspeito de sequestro no Sul do Espírito Santo
A guarnição apreendeu um coldre e uma substância semelhante à maconha, além de constatar que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto.
Um homem foi preso nesta quinta-feira (25), em Atílio Vivácqua, após ameaçar um jovem com armas de fogo e fugir da Polícia Militar (PM).
De acordo com a PM, a ocorrência começou em Muqui, com suspeita de sequestro envolvendo um Fiat Siena prata, que foi localizado e abordado na ES-489.
A guarnição apreendeu um coldre e uma substância semelhante à maconha, além de constatar que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia e o veículo foi apreendido.