PM prende suspeito de sequestro no Sul do Espírito Santo

A guarnição apreendeu um coldre e uma substância semelhante à maconha, além de constatar que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto.

Foto: Reprodução/ PMES

Um homem foi preso nesta quinta-feira (25), em Atílio Vivácqua, após ameaçar um jovem com armas de fogo e fugir da Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, a ocorrência começou em Muqui, com suspeita de sequestro envolvendo um Fiat Siena prata, que foi localizado e abordado na ES-489.

A guarnição apreendeu um coldre e uma substância semelhante à maconha, além de constatar que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia e o veículo foi apreendido.

