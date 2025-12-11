Polícia apreende arma, drogas e celulares durante ação em Apiacá

A Polícia Militar apreende arma e drogas durante ação no bairro José Henriques em Apiacá nesta quarta-feira (10). A equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia de tráfico na região. Assim, os militares seguiram até o local para verificar a informação.

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Ao chegarem ao bairro, os policiais abordaram os suspeitos citados na denúncia. Durante a revista, a equipe encontrou um revólver calibre 38 carregado com seis munições, além de dois celulares pretos. Além disso, os militares localizaram um tablete de maconha de aproximadamente 170 gramas, uma porção de crack de 18 gramas e outra porção de 83 gramas, totalizando 101 gramas da droga.

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Os policiais prenderam J.F.F. e T.H.S. e os levaram para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde autoridades aplicarão as medidas legais.



