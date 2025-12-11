Segurança

Polícia apreende arma, drogas e celulares durante ação em Apiacá

Dois homens foram conduzidos após abordagem que resultou na apreensão de crack, maconha e um revólver calibre 38.

Pano vermelho sobre a mesa, com nome da Polícia Militar, celulares roubados, drogas e arma sobre a mesa.
Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar apreende arma e drogas durante ação no bairro José Henriques em Apiacá nesta quarta-feira (10). A equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia de tráfico na região. Assim, os militares seguiram até o local para verificar a informação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao chegarem ao bairro, os policiais abordaram os suspeitos citados na denúncia. Durante a revista, a equipe encontrou um revólver calibre 38 carregado com seis munições, além de dois celulares pretos. Além disso, os militares localizaram um tablete de maconha de aproximadamente 170 gramas, uma porção de crack de 18 gramas e outra porção de 83 gramas, totalizando 101 gramas da droga.

Leia também: Empresário réu pela morte da namorada em Anchieta é preso em Alfredo Chaves

Os policiais prenderam J.F.F. e T.H.S. e os levaram para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde autoridades aplicarão as medidas legais.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

ApiacáDrogasPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por