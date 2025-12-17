Polícia apreende pés de maconha em residência de Mimoso do Sul

Uma apreensão de maconha mobilizou a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (17), em Mimoso do Sul. A ação ocorreu no bairro Morro do Tiné. A guarnição atendeu a uma solicitação do serviço reservado da 15ª Companhia Independente. Em seguida, os militares seguiram até uma residência na Rua Dr. José Monteiro da Silva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No local, os policiais realizaram a averiguação da denúncia. Durante a vistoria, encontraram dois pés de planta semelhante à maconha no quintal. As plantas mediam cerca de 1,60 metro de altura. Diante disso, a equipe confirmou a situação de apreensão de maconha.

Leia também: PRF inicia Operação Rodovida 2025/2026 nas rodovias do ES

A moradora, identificada pelas iniciais S. C. da S., declarou ser usuária. Segundo ela, as plantas cresceram após o descarte de uma semente. Ainda conforme o relato, a mulher alegou não ter intenção de realizar o cultivo. No entanto, a guarnição adotou as providências cabíveis.

Na sequência, os policiais apreenderam as plantas. Logo após, encaminharam a envolvida à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Por fim, a ocorrência de apreensão de maconha foi registrada. O caso ficou sob responsabilidade da autoridade policial competente.