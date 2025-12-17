PRF inicia Operação Rodovida 2025/2026 nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Rodovida 2025/2026 no Espírito Santo. A ação integra o planejamento nacional de segurança viária. A Operação Rodovida 2025/2026 ocorre entre 16 de dezembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2026. O período inclui férias escolares, festas e Carnaval.

No estado, a abertura oficial contou com o Departamento de Operações de Trânsito da Prefeitura da Serra. A concessionária Ecovias Capixabas também participou. Durante a abertura, as equipes promoveram ações educativas e de fiscalização. Entre elas, destacaram o Comando de Cinema Rodoviário para conscientizar motoristas e passageiros.

A Operação Rodovida 2025/2026 busca reforçar a segurança nas rodovias federais. O objetivo central é reduzir a gravidade dos sinistros e preservar vidas. A operação será executada em três fases, conforme o aumento do fluxo de veículos. Cada etapa prioriza períodos críticos de deslocamento.

A primeira fase ocorre de 18 de dezembro a 4 de janeiro. Nesse período, o foco recai sobre Natal e Ano Novo. A segunda fase vai de 5 de janeiro a 8 de fevereiro. As ações concentram-se nas férias escolares e viagens em família.

Operação Rodovida 2025/2026

A terceira fase acontece de 9 a 22 de fevereiro. Nesse período, o encerramento coincide com o fim do Carnaval. Durante toda a Operação Rodovida 2025/2026, a PRF intensifica o policiamento ostensivo. Assim, as equipes reforçam ações de fiscalização, prevenção e educação no trânsito.

Os agentes priorizam, sobretudo, o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas e à embriaguez ao volante. Além disso, o uso do celular recebe atenção especial. Da mesma forma, a PRF fiscaliza o uso do cinto de segurança e o transporte correto de crianças. A segurança de motociclistas também integra as ações.

As equipes concentram os trabalhos, principalmente, em trechos de maior fluxo e em pontos críticos das rodovias federais capixabas.

Integrada à Rodovida, a Operação Natal e Ano Novo reforça o policiamento em dezembro. Historicamente, esse mês registra aumento expressivo de sinistros. Em 2024, dezembro somou 230 ocorrências no Espírito Santo. Ainda assim, houve redução de cerca de 11% no número de mortes em 2025.

Segundo a PRF, o resultado reflete ações educativas permanentes e fiscalização reforçada. Dessa forma, a presença ostensiva contribui para a preservação de vidas. Por fim, a PRF orienta os motoristas a planejarem as viagens. A recomendação inclui manutenção preventiva do veículo e respeito às leis de trânsito.