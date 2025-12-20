Polícia Civil apreende arma de fogo em Guaçuí após ordem judicial

Policiais civis da Delegacia de Guaçuí apreenderam, na tarde dessa sexta-feira (19), uma arma de fogo em uma residência localizada no bairro Vila dos Professores. A ação ocorreu após determinação judicial e teve como foco a prevenção de riscos à integridade de uma mulher protegida por medidas judiciais.

Assim, de acordo com a equipe da Polícia Civil do Espírito Santo, os agentes localizaram uma pistola calibre .40 acompanhada de 23 munições do mesmo calibre. Desse modo, o armamento pertence a um homem de 32 anos, natural de Pernambuco, que não estava no imóvel no momento da diligência. Contudo, o irmão do investigado recebeu os policiais no local.

A Delegacia de Italva, no estado do Rio de Janeiro, investiga o homem por suspeita de ameaça e violência psicológica contra a ex-companheira, no contexto da Lei Maria da Penha. Dessa forma, a Justiça já havia concedido medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Diante da informação de que o investigado possuía uma arma registrada em seu nome, o Judiciário autorizou a busca e apreensão do armamento. Assim, logo após a expedição da ordem, a equipe da Delegacia de Guaçuí se deslocou até o endereço. Lá, apreendeu o artefato, que estava guardado em um cofre.

A Polícia Civil informou, por fim, que a Delegacia de Italva seguirá responsável pela condução das investigações.