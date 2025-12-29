Polícia Civil conclui inquérito de maus-tratos em Cariacica
Investigação apontou morte de pitbull e indiciou mulher por maus-tratos e falsa comunicação de crime.
A PCES conclui inquérito de maus-tratos em Cariacica e encaminhou o caso ao Ministério Público. A apuração tratou de um episódio ocorrido em 9 de dezembro, no bairro Santo Antônio.
A Polícia Civil do Espírito Santo conduziu a investigação por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. O caso resultou na morte de um cão da raça pitbull.
Inicialmente, a tutora de um animal registrou ocorrência e alegou agir para defender seu cachorro. Segundo ela, o pitbull teria invadido a residência e iniciado o ataque.
Contudo, diligências conjuntas com a Guarda Municipal de Cariacica mudaram o rumo da apuração. A polícia analisou um vídeo que mostrou a dinâmica real dos fatos.
As imagens indicaram que o animal morreu após enforcamento e golpes de foice. Dessa forma, a investigação afastou a tese de legítima defesa e caracterizou maus-tratos com resultado morte.
Com base nas provas, a polícia indiciou a mulher por maus-tratos a animais e por comunicação falsa de crime. A autoridade policial concluiu o procedimento e formalizou o indiciamento.
Por fim, a PCES conclui inquérito de maus-tratos em Cariacica e enviou os autos ao Ministério Público do Espírito Santo, que avaliará as providências legais cabíveis.