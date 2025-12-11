Segurança

Polícia Civil de Guaçuí prende traficante

Homem de 23 anos foi localizado no bairro Nova Guaçuí após mandado de prisão expedido em julho de 2024.

Homem de costas na frente da delegacia após ser preso por tráfico.
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um traficante, foragido e condenado por tráfico, na noite de ontem, em Guaçuí. A equipe, comandada pela delegada Yasmin Neves Fassarella, recebeu informações precisas sobre o paradeiro de J.R.A.V., de 23 anos, que tinha mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Guaçuí desde julho de 2024. Assim, os policiais seguiram até o bairro Nova Guaçuí, onde ele estaria na casa dos pais.

No local, a mãe do investigado afirmou inicialmente que o filho não estava na residência. Contudo, os policiais possuíam informações seguras de que o homem se escondia ali. Por isso, a equipe permaneceu em frente ao imóvel por cerca de uma hora, enquanto a mulher, segundo relatado, dizia contatar o advogado do filho.

Minutos depois, o advogado chegou ao local e acompanhou a ação. Em seguida, o foragido saiu da casa espontaneamente e entrou na viatura sem necessidade de algemas.

Os fatos que motivaram o mandado ocorreram em maio de 2024, quando policiais cumpriram busca e apreensão na residência dele e de um comparsa. Na ocasião, a equipe encontrou crack, cocaína, ácido bórico, gilete, faca, balança de precisão e um cartão de crédito pertencente a um usuário de drogas. O suspeito, porém, não foi localizado naquele dia, o que levou ao pedido de prisão aceito pela Justiça.

O processo criminal seguiu sem a presença do réu, que permaneceu foragido. Ele foi condenado provisoriamente a sete anos de prisão, em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após a prisão, os policiais encaminharam o homem ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

