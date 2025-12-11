Polícia Civil de Guaçuí prende traficante

A Polícia Civil prendeu um traficante, foragido e condenado por tráfico, na noite de ontem, em Guaçuí. A equipe, comandada pela delegada Yasmin Neves Fassarella, recebeu informações precisas sobre o paradeiro de J.R.A.V., de 23 anos, que tinha mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Guaçuí desde julho de 2024. Assim, os policiais seguiram até o bairro Nova Guaçuí, onde ele estaria na casa dos pais.

No local, a mãe do investigado afirmou inicialmente que o filho não estava na residência. Contudo, os policiais possuíam informações seguras de que o homem se escondia ali. Por isso, a equipe permaneceu em frente ao imóvel por cerca de uma hora, enquanto a mulher, segundo relatado, dizia contatar o advogado do filho.

Minutos depois, o advogado chegou ao local e acompanhou a ação. Em seguida, o foragido saiu da casa espontaneamente e entrou na viatura sem necessidade de algemas.

Os fatos que motivaram o mandado ocorreram em maio de 2024, quando policiais cumpriram busca e apreensão na residência dele e de um comparsa. Na ocasião, a equipe encontrou crack, cocaína, ácido bórico, gilete, faca, balança de precisão e um cartão de crédito pertencente a um usuário de drogas. O suspeito, porém, não foi localizado naquele dia, o que levou ao pedido de prisão aceito pela Justiça.

O processo criminal seguiu sem a presença do réu, que permaneceu foragido. Ele foi condenado provisoriamente a sete anos de prisão, em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após a prisão, os policiais encaminharam o homem ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.