Polícia Civil prende suspeito por abuso sexual de crianças no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou prisão por abuso sexual de crianças em Vitória. A ação ocorreu nesta segunda-feira (29), após investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos e de um menino de 4 anos.

Após o registro da ocorrência, a equipe da DPCA acolheu a vítima mais velha. Durante a escuta especializada, a criança relatou abusos ocorridos dentro da residência onde morava com o investigado.

Segundo o relato, o suspeito aproveitava momentos em que a mãe dormia. Assim, ele cometia os abusos sem que outros adultos percebessem.

Além disso, a criança informou que presenciou o abuso contra o irmão mais novo. Com essa informação, a Polícia Civil ampliou a apuração dos fatos.

De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, os crimes só foram descobertos no momento do registro. Conforme a investigação, o suspeito ameaçava a vítima para evitar a denúncia.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva. O investigado responde por estupro de vulnerável e ameaça, previstos no Código Penal.

As equipes localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Em seguida, os policiais o encaminharam à 1ª Delegacia Regional de Vitória para os procedimentos legais e posterior condução ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que não divulga nomes nem o bairro do fato. A medida preserva a identidade das vítimas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.